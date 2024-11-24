Elon Musk beyin çipi bir ülkede daha insanlı testlere başlıyor

Geleceği şekillendirecek teknolojiler arasında listelenen Neuralink, beyin-bilgisayar arayüzü olarak felçli insanların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Daha önce hayvanlarda test edilen ve pek çok konuda tartışma yaratan Neuralink, FDA onayı sonrası aylar önce insanlı denemelerine de başladı.

Bu süreçte önemli işler ortaya koyan Neuralink, bir hastaya takılan çip ile oyun oynatmayı başarırken, diğer görevleri de yerine getirdi. Gelecekte büyük yankı uyandıracak bu proje için Musk’ın şirketine bir ülkeden daha onay geldi.

NEURALINK KANADA’DA TEST EDİLEBİLECEK

Şirket, ABD dışında ilk kez Kanada'da klinik deneyler gerçekleştirmek için onay aldı. Toronto Western Hastanesi, söz konusu deneyler için "ilk ve özel cerrahi merkez" olarak seçildi.

Neuralink, Kanada'daki hasta kayıtlarını mart ayında açmıştı ve şimdi aktif olarak potansiyel katılımcılar arıyor.

Öte yandan sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada Neuralink "İşe alım artık açık" duyurusunda bulundu.

Kanada'da gerçekleştirilecek klinik deneyler ile Neuralink implantı katılımcının beynine yerleştirilecek ve implant, katılımcının sinirsel aktivitesini yorumlayarak düşünceleriyle bir bilgisayarı veya akıllı telefonu kontrol etmesini sağlayacak.