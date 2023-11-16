En çok kullanılan şifreler açıklandı

NordPass, en yaygın 200 şifrenin 2023 yılı versiyonunu yayınladı. Bu şifrelerin çoğunun bir saniyeden kısa sürede kırılabileceği belirtiliyor.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023'te de ardışık sayı dizileri insanların en çok tercih ettiği parola formatı oldu. En yaygın olarak kullanılan şifre bu yıl “123456” olurken geçen yılın lideri “password” listede 7. sıraya geriledi. 2020 yılından beri “password” listede ilk 10’da yer alıyor.

Bu yıl en yaygın ikinci parola "admin" olurken listenin üçüncü sırasında ise “12345678” oldu. Bu üç şifrenin toplamda 9.904.869 kez kullanıldığı belirtiliyor.

Dünya genelinde en yaygın olan ilk 10 şifre

1- “123456”

2- “admin”

3- “12345678”

4- “123456789”

5- “1234”

6- “12345”

7- “password “

8- “123”

9- “Aa123456”

10- “1234567890”

NordPass aynı zamanda Türkiye’de en sık kullanılan şifreleri de yayınladı. Liste genel olarak global ile benzer. Zirvede yine “123456” yer alıyor. İkinci sırada “123456789” ve üçüncü sırada “admin” bulunuyor.