Exxen, abonelik ücretlerine zam yaptı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen'nin abonelik ücretlerine zam yapıldı.

Bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti 49,90 TL'den 64,90 TL'ye yükseldi. Bir aylık Reklamlı ExxenSpor paketi üyeliği ise 129,90 TL’den 144,90 TL'ye çıktı.

Exxen’den yapılan açıklama,"Değerli üyemiz, Türkiye'nin dijital platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren güncelliyoruz.” İfadeleri kullanıldı.