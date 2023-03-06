Facebook dondurma 2023: Facebook kalıcı veya geçici hesap dondurma linki, işlemi nasıl yapılır?

Facebook dondurma işlemleri yaparak hesabınızı geçici olarak kullanıma kapatabilirsiniz. Bu sayede belirli süre hesabınızı durdurup sonra yeniden aktifleştirmiş olursunuz. Facebook hesabınızı dondurduğunuzda da hesabınızı kimse göremez. Sanki hesabınızı komple silmiş gibi gözükür ve kimse ulaşamaz. Facebook hesap dondurma, linki, süresi gibi işlemlerin nasıl olduğu hakkında bilgileri sizlere aktaracağız. İşte Facebook dondurma linki…

Facebook hesap dondurma

Facebook hesabınızı dondurmak için bir klasik bir de yeni Facebook kullanım türüne göre yöntem vardır. Biz size iki yöntemde de Facebook dondurma işlemlerini anlatacağız. Eğer yeni Facebook kullanıyorsanız:

• Facebook hesabınıza giriş yapın.

• Sağ üstteki ayarlar simgesine tıklayın.

• Daha sonra Ayarlar ve Gizlilik bölümünden Ayarlar'a tıklayın.

• Sol tarafta Facebook Bilgilerin yazar. Ona tıklayın.

• Dondurma ve Silme'ye tıklayın.

• Hesabı Dondur'u seçin, ardından Hesabı Dondurma İşlemine Devam Et'e tıklayın ve onaylama işlemlerini tamamlayarak hesabınızı dondurmuş olursunuz.

Mobilden Facebook Hesap Dondurma

• Alt köşedeki 3 çizgiye basın.

• Ayarlar Gizlilik butonuna basın Ayarlar sekmesine girin.

• Hesap Sahipliği ve Kontrolü sekmesini tıklayın

• Dondurma ve Silme'ye dokunun ardından Hesabı Dondur butonuna basın

• Dondurma işlemi için talimatları izleyin.

Klasik Facebook hesabı dondurma işlemi

• Facebook hesabınıza giriş yapın.

• Sağ üst köşedeki ayarlar sekmesine tıklayın.

• Ayarlar'a ve ardından sol sütundaki Facebook Bilgilerin'e tıklayın.

• Dondurma ve Silme'ye tıklayın.

• Hesabı Dondur'u seçin, ardından Hesabı Dondurma İşlemine Devam Et'e tıklayın ve onaylama işlemlerini tamamlayarak hesabınızı dondurmuş olursunuz.

Facebook hesabınızı dondurduktan sonra ne olur?

Öncelikle profilinizi sizden başka kimse göremeyecektir.

Fotoğraflarınız, videolarınız görünmeyecektir.

Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler görünmeye devam edebilir.

Arkadaşlarınız, kendi arkadaş listelerinde adınızı görmeye devam edebilir. Bunu arkadaşlarınız sadece arkadaş listelerinden görebilir.

Grup yöneticileri adınızla birlikte gönderilerinizi ve yorumlarınızı görmeye devam edebilir.

Facebook dondurma işlemi yaparken eğer Messenger kullanıcısı iseniz karşınıza Messenger’da kapatılsın mı seçeneği çıkacaktır. Eğer kapatılmasını seçerseniz Messenger’i kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmıştır.