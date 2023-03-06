Facebook hesap kapatma: Facebook hesabı kalıcı olarak silme nasıl yapılır?

11 Eylül 2006 tarihinde ilk defa dünyaya yayılmaya başlayan Facebook günümüzde milyarlarca kullanıcısı ise sosyal medyanın devlerinden biri oldu. Ara sıra hakkında veri ihlali gibi iddialar çıkması kullanıcılarını kaybetmeye doğru sürükledi. Facebook hesabı nasıl kapatılır? Facebook kalıcı olarak nasıl silinir? Gibi sorular popüler olmaya başladı. Bunun için size adım adım Facebook kapatma işlemleri ile ilgili detayları hazırladık.

Facebook hesap kapatma

Facebook hesabınızı silmeden önce bazı işlemleri yapmanız tavsiye edilmektedir. Fotoğraflarınızı, videolarını, paylaşımlarınızı yedekleyerek onları kurtarabilirsiniz. Eğer hesabı kapatmadan önce bunları kurtarmazsanız bir daha erişmeniz mümkün olmayacaktır. Bu işlemleri tercihe göre yaptıktan sonra Facebook hesabı silmek için iki yöntem var. Klasik Facebook kullanıyorsanız şu işlemleri yapın:

• Facebook hesabınıza kullanıcı bilgilerini girerek giriş yapın.

• Daha sonra ana sayfa üzerinde sağ üst köşede bulunan ayarlar sekmesine tıklayın.

• Ayarlar'a ve ardından sol sütundaki Facebook Bilgilerin'e tıklayın.

• Dondurma ve Silme'ye tıklayın.

• Hesabı Sil'i seçin ve ardından Hesabı Silme İşlemine Devam Et'e tıklayın.

• Şifrenizi girin, Devam'a ve ardından Hesabı Sil'e tıklayın.

Yeni Facebook kullananlar için şu işlemleri yapın:

• Facebook hesabınıza girin. Sağ üst köşedeki ayarlar butonuna tıklayın.

• Ayarlar ve Gizlilik bölümünden Ayarlar'ı seçin.

• Sol sütundaki Facebook Bilgilerin'e tıklamanız gerekir.

• Dondurma ve Silme'ye tıklayın.

• Hesabı Kalıcı Olarak Sil'i seçin ve ardından Hesabı Silme İşlemine Devam Et'e tıklayın.

• Hesabı Sil'e tıklayın, şifrenizi girin ve Devam'a tıklayın.

Android sisteminde nasıl hesap kapatılır

iOS ya da Android cep telefonlarında ise Facebook hesabınızı kapatma işlemleri şöyle yapılır:

• Facebook hesabınıza girin.

• Ayarlar ve Gizlilik’ i seçin.

• Ayarlar’a gidin.

• Facebook Bilgileri’ne seçin.

• Dondurma ve silme’ye tıklayın.

• Ardından Hesabı sil yazısını göreceksiniz.

• Ona tıklayın ve hesabı silme işleminize devam edin.

Bu işlemleri yaptıktan sonra hesabınız 30 günlük bekleme sürecine girer. 30 gün içerisinde hesabınızı yeniden açarsanız hesabınızı kapatmaktan kurtarırsınız. Ama 30 gün sonra hesabınız kalıcı olarak silinmiş olur. Bunun için Facebook hesabınızı eğer yanlışlıkla kapattıysanız geri alma süresi 30 gün içerisindedir.