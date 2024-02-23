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Google'dan kritik karar: Gemini'nin insan resimleri oluşturma özelliği durduruldu

Google, yapay zeka (AI) sohbet robotu Gemini’nin insan resimleri oluşturma özelliğini tarihi karakterlerin tasvirlerindeki "yanlışlıkların” ardından askıya aldı.

Haber Merkezi
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Google'dan kritik karar: Gemini'nin insan resimleri oluşturma özelliği durduruldu
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Google'dan yapılan açıklamada, "Gemini'nin görüntü oluşturma özelliğiyle ilgili son sorunları ele almak için çalışıyoruz. Bu esnada, bu özelliği askıya alacağız ve çok yakında geliştirilmiş bir sürüm yayınlayacağız." denildi.

Resim oluşturma tasvirlerini iyileştirmek için çalışıldığı belirtilen açıklamada, çok sayıda insanın kullandığı bu özelliğin hedefi ıskaladığı belirtildi.

ABD merkezli teknoloji şirketi, Gemini’nin beyaz tenli insanları siyahi tasvir etmesinden dolayı tarihsel olarak yanlış görüntüler oluşturmasının ardından eleştirilerle karşılaşmıştı.

Google, bazı tarihi figürlerin görüntülerini oluşturmadaki yanlışlıkların farkında olduğunu açıklayarak özür dilemişti.

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