Hangi reels videosuydu? sorusu tarih olacak: Instagram’a yeni özellik! ‘Sosyal Kütüphane’

Instagram için yıllar içerisinde köklü değişikliklere imza atan Meta, amacı resim paylaşım uygulaması olan bu platformu adeta çok fonksiyonlu bir platforma dönüştürdü.

Kullanıcılar artık fotoğraf paylaşmaya ek olarak, Reels videoları üretip, hikayeler paylaşıp canlı yayınlar açabiliyor.

Öyle ki Instagram’ın şu an en sevilen özelliklerinden biri Reels ve kullanıcılar her gün kısa videolar ile saatlerce vakit geçiriyor. Tam da bu noktada Instagram, Reels için yeni bir özelliği devreye almaya hazırlanıyor.

PAYLAŞILAN VİDEOLAR SOSYAL KÜTÜPHANEDE KATEGORİZE EDİLECEK

The Verge’nün derlediği habere göre Instagram, paylaşılan videoların kategorize edilebileceği yeni bir ‘Sosyal Kütüphane’ isimli özellik üzerine çalışmaya başladı.

Geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından ekran görüntüsü paylaşılan bu özellik, Instagram sohbetlerinde paylaşılan video, post ve diğer koleksiyonlara kolayca erişim sağlamanıza olanak tanıyacak.

Yani ekran görüntüsüne göre ‘Sosyal Kütüphane’, Reesl’ar ve sohbetlerde paylaşılan diğer medyalardan beğendiğiniz veya kaydettiğiniz bir içeriği kategorize edecek. Bu içeriği kütüphanede kolayca arayıp bulabileceksiniz. Böylece daha önce arkadaşlarınızın paylaştığı komik bir videoyu hatırlamak için uğraşmak yerine, doğrudan bu kütüphaneden bulabilmek mümkün olacak.

Kaynak: The Verge