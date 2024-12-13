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Kanada’dan yapay zekaya teşvik hamlesi

Kanada, yapay zekâ yeşil veri merkezi yatırımlarını artırmak için 15 milyar dolarlık teşvik önerdi.

Haber Merkezi
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Kanada’dan yapay zekaya teşvik hamlesi
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Globe and Mail'in haberine göre Kanada federal hükümeti, büyük yerel emeklilik fonlarını yeşil enerjiyle çalışan yapay zekâ veri merkezlerine yatırım yapmaya teşvik etmek için 15 milyar dolara kadar teşvik sağlamayı değerlendiriyor.

Haberde, tartışmalar hakkında bilgi sahibi kaynaklara atıfta bulunularak, Ottawa'nın öneriyi sonbahar ekonomik açıklamasına dahil edilmesi düşünülen bir dizi potansiyel önlemin bir parçası olarak emeklilik fonlarıyla özel istişarelerde bulunduğu belirtildi.

OpenAI'nin ChatGPT'si gibi yapay zekâ araçları çiplere ve enerjiye bağlı. Ancak veri merkezleri inşa etmeye yönelik 1 trilyon dolarlık acele, küresel olarak planlama ve enerji kısıtlamalarıyla karşı karşıya.

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