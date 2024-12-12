YouTube'da yapay zeka dönemi başladı: Otomatik dublaj özelliği geldi

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, kullanıcıların uzun süredir beklediği yeni bir özelliği devreye soktu. YouTube, yapay zeka destekli otomatik dublaj sistemini, Partner Programı’ndaki yüz binlerce bilgi ve eğitim odaklı kanal için kullanıma sundu. Bu özelliğin yakında farklı içerik türlerine de sunulacağı açıklandı.

Hangi dillerde dublaj yapıyor?

Yeni otomatik dublaj özelliği sayesinde, İngilizce olarak yüklenen videolar Fransızca, Almanca, Hintçe, İtalyanca, İspanyolca, Endonezyaca, Japonca ve Portekizce dillerine çevrilebiliyor. Ancak, videonun orijinal dilinde yalnızca İngilizce dublaj seçeneği sunuluyor. İçerik üreticileri, yükleme sırasında otomatik olarak oluşturulan bu dublajları önizleyebilir, düzenleyebilir veya silebilir.

Dublajlarda geliştirmeler yolda

YouTube, yapay zeka ile oluşturulan dublajların şu anda tamamen doğal bir deneyim sunmadığını kabul etti. Ancak şirket, gelecekte yapacağı güncellemelerle dublajların ton, duygu ve çevre seslerini daha iyi yansıtmayı vaat etti. Şirket, Fransızca bir yemek tarifi videosunun İngilizce dublajlı örneğini de kullanıcılarla paylaştı.

YouTube, bu teknolojinin henüz gelişmekte olduğunu ve bazı çevirilerin tam doğru olmayabileceğini belirtti. Ayrıca, dublajların konuşmacıyı doğru şekilde yansıtmadığı durumların yaşanabileceğini de duyurdu.