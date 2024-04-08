Hangisi daha çok kazandırıyor: Instagram mı YouTube mu?

Meta, Instagram'ın gelir rakamlarını bir mahkeme dosyasında açıkladı. Buna göre platform, 2012'de Facebook'un ana şirketine satılmasının ardından hızlı bir büyüme gösterdi.

Fotoğraf ve video uygulaması 2021 yılında 32,4 milyar dolar reklam geliri elde etti. Bu da Meta'nın toplam gelirinin yüzde 27'sine denk geliyor. Google'ın sahibi olduğu YouTube'un ise reklam geliri aynı yıl 28,8 milyar dolardı.

Ayrıca reklamların yüzde 55'ini siteye video yükleyen içerik sahiplerine veren YouTube'un aksine, Instagram ve diğer sosyal uygulamaların çoğu çok daha azını harcıyor. Hala çoğu kullanıcının fotoğraf ve videolarını ücretsiz olarak vermesini bekliyor. Instagram'ın gelir rakamları, Meta'nın bu hafta bir hakimin antitröst davasını reddetmesini sağlamak amacıyla yaptığı bir başvuruda ortaya çıktı.

Dosyaların dava konusunda işe yarayıp yaramayacağı bilinmese de belgeler, Instagram'ın Meta'nın sahipliğinde ne kadar hızlı büyüdüğünü göstermesi açısından mükemmel bir iş çıkarıyor.

Meta'nın, Instagram için 1 milyar dolar ödediği 2012 yılında, Instagram bir avuç çalışanı olan, gelir getirmeyen bir fotoğraf paylaşım girişimiydi. Şu anda Facebook'un eski ürün yöneticisi Adam Mosseri tarafından yönetiliyor.

Oksijen'den aktarılana göre, dosyalarda Instagram'ın 2018'de 11,3 milyar dolar, 2019'da 17,9 milyar dolar, 2020'de 22 milyar dolar, 2021'de 32,4 milyar dolar ve 2022'nin ilk yarısında 16,5 milyar dolar reklam geliri elde ettiği görüldü.