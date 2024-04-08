Tim Cook, 33 milyon dolar değerinde Apple hissesi sattı

Apple’da CEO görevini üstlenen Tim Cook, hisse satışı gerçekleştirerek ciddi miktarda para kazandı.

Geçtiğimiz yıl Cook, başarılı performansı sebebiyle 63.2 milyon dolar ikramiye kazanmıştı. 3 milyon doları maaş olan bu ikramiyenin 47 milyon dolarını hisse bonusu, 10.7 milyon dolarını ise performans odaklı bonus oluşturuyordu. Bu durum sonucunda önemli miktarda Apple hissesi elde eden Cook, bu hisselerin bir kısmını satmaya karar verdi.

MacRumors’ın haberine göre Tim Cook, 33.2 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen 196,410 hisse satışı gerçekleştirdi. Cook, bu alışveriş ile vergilerin ardından 16.4 milyon dolar elde etti. Buna rağmen Cook’un yaklaşık 3.3 milyon hisseye daha sahip olduğu belirtiliyor.