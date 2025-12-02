Honor Magic 8 pro fiyatı nedir? Honor Magic 8 pro özellikler merak ediliyor. Gündeme oturan konunun detayları araştırılıyor. Telefonunu değiştirecek olanlar yeni duyurulan cihazla ilgili detayları öğrenmeye çalışıyor.

HONOR MAGİC 8 PRO FİYATI NEDİR?

Merakla beklenen Honor Magic 8 Pro’nun Türkiye fiyatı henüz belli olmadı. HONOR Magic 8 Pro modelinin fiyatı hakkında halihazırda kesin TL etiketi açıklanmış olmasa da hem global hem de Türkiye piyasası için bazı resmi ve tahmini veriler mevcut.

Telefon Çin’de 12 GB/256 GB modeli için 5.699 Çin yeninden başlayan fiyatlarla satışa çıktı; üst modellerde fiyat 6.699 yene kadar ulaşıyor.

Global lansmanda fiyat, yaklaşık 800 - 940 USD bandında bu da vergiler hariç döviz kuruna göre değişiyor.

Türkiye’ye özel tahminlere göre cihazın vergiler ve kur nedeniyle satış fiyatı 65.000 TL ile 90.000 TL arasında şekillenebilir. Fakat rakamların net olmadığını belirtmek gerekiyor. Honor Magic 8 Pro net fiyat açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

HONOR MAGİC 8 PRO ÖZELLİKLER

Honor, akıllı telefon pazarında Magic 8 Pro modeliyle zirveye oynuyor. Cihaz, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ve MagicOS 10 işletim sistemiyle üst düzey performans vaat ediyor.

Telefon, 6.71 inç büyüklüğünde, 6000 nit tepe parlaklığa ulaşabilen ve 120 Hz yenileme hızına sahip LTPO OLED ekranıyla görsel bir şölen sunuyor. Batarya tarafında ise küresel versiyonunda 7.100 mAh kapasite ve 100W kablolu/80W kablosuz hızlı şarj desteğiyle uzun ömür ve kesintisiz kullanım hedefleniyor.

Kamera sistemi, cihazın en iddialı yanı. Arkada OIS destekli 50 MP ana sensör, 200 MP çözünürlüğünde 3.7x optik zoom yapabilen periskop telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı lensin oluşturduğu üçlü kurulum bulunuyor. Ayrıca ön tarafta da 50 MP selfie kamerası yer alıyor.

Honor Magic 8 Pro, yüksek performans ve profesyonel kamera yeteneklerini birleştirerek amiral gemisi segmentindeki yerini sağlamlaştırıyor.