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Huawei sınırları zorluyor: 336 saatlik pil ömrü

Huawei, 336 saate (14 gün) kadar pil ömrü sunan yeni akıllı saat serisini 19 Eylül'de tanıtacak.

Haber Merkezi
AA
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Huawei sınırları zorluyor: 336 saatlik pil ömrü
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Huawei, 336 saatlik (14 gün) pil ömrü olan yeni akıllı saat serisini tanıtacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, günlük görevlerden, uzun yolculuklara kadar her an her yerde ihtiyaç duyulan uzun pil ömrü, yeni Huawei akıllı saatlerinde kullanıcılarla buluşuyor.

14 günlük pil ömrü

Özellikle seyahatlerde veya sürekli şarj etme imkanının bulunmadığı yoğun günlerde, bu saatler uzun süre dayanıklılık sağlayarak benzerlerinden ayrılıyor. 14 günlük pil ömrü, güç koruma modunda 21 güne kadar uzayabiliyor. Bu da kullanıcıların her koşulda cihazlarını kullanmalarını sağlıyor.

19 Eylül'de tanıtılacak

Yeni saatler, kullanıcıların şarj molaları için sürekli olarak cihazlarından ayrılmalarına gerek kalmadan, teknolojinin geleceğine ışık tutuyor. Şirket, tanıtım için 19 Eylül'ü belirledi.

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