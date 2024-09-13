Jahrein ters kelepçe ile tutuklandı! İşte o anlar... Mahkemenin tutuklama gerekçesi belli oldu

Antalya'da haklarında "müstehcenlik" suçlamasıyla yasal işlem başlatılıp dün gözaltına alınan Jahrein lakabıyla tanınan Ahmet Sonuç emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Jahrein, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İşte mahkemenin Jahrein'i tutuklamasına ilişkin kararın gerekçesi...

Şüpheli AHMET SONUÇ'un üzerine atılı Müstehcen Yayınların Yayımlanmasına Aracılık Etmek suçunun vasıf ve mahiyeti, atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren araştırma raporları, paylaşım görseli, el koyma tutanağı, inceleme raporu inceleme tutanağı, arama- el koyma-yakalama ve gözaltına alma tutanağı şeklinde somut delillerin bulunduğu, delillerin henüz tamamen toplanmamış olması sebebiyle şüphelinin salıverilmesi halinde kaçacağı, saklanacağı, delilleri gizleyeceği hususunda kuvvetli şüphenin bulunması, işin önemi ve şüphelinin üzerine atılı suçun cezasının alt ve üst sınırlarına göre adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı, tutuklama tedbirinin verilebilecek ceza miktarına göre ölçülü olduğu hususları hep birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin CMK.nun 100. ve devamı maddeleri gereğince TUTUKLANMASINA,

Hakkında yeteri kadar tevkif müzekkeresi düzenlenmesine,

CMK.nun 107/1. maddesi gereği şüphelinin tutuklandığının C.Başsavcılığı aracılığı ile bir yakınına veya şüphelinin belirleyeceği bir kişiye bildirilmesine,

Hazırlık evrakının ikmali için C.Savcılığına tevdiine, Dair: şüpheli ve müdafinin yüzüne karşı tefhimden itibaren 2 hafta içinde Hakimliğimize verilecek bir dilekçe ya da Zabıt Katibine yapılacak beyanının zapta geçirilip Hakime onaylattırılmak veya Cezaevi Müdürlüğü'ne Hakimliğimize iletilmek üzere bir dilekçe verilmek suretiyle Antalya Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. Açıkça okunup anlatıldı. 13.09.2024

Jahrein neden gözaltına alındı?

Jahrein, sosyal medya platformu X'deki canlı sohbet odası ile canlı yayınlarında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı gerekçesiyle "müstehcenlik" suçundan gözaltına alınmıştı.