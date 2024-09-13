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Jahrein ismi ile bilinen Ahmet Sonuç tutuklandı

Twitch yayıncısı Jahrein takma adlı Ahmet Sonuç, yayınlarında kullandığı müstehcen ifadeler yüzünden çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi
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Jahrein ismi ile bilinen Ahmet Sonuç tutuklandı
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Jahrein ismi ile bilinen Ahmet Sonuç isimli Twitch yayımcısı tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Değirmenci: Kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan 3 şahıs tutuklandı

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan 3 şahsın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildiği bildirildi." dedi.

Ahmet Sonuç dün Antalya'da gözaltına alınmıştı. Antalya Emniyeti, gözaltı sebebinin 'müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar' olduğunu duyurmuştu. 

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