Jahrein ismi ile bilinen Ahmet Sonuç tutuklandı
Twitch yayıncısı Jahrein takma adlı Ahmet Sonuç, yayınlarında kullandığı müstehcen ifadeler yüzünden çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Jahrein ismi ile bilinen Ahmet Sonuç isimli Twitch yayımcısı tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
Değirmenci: Kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan 3 şahıs tutuklandı
İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan 3 şahsın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildiği bildirildi." dedi.
Ahmet Sonuç dün Antalya'da gözaltına alınmıştı. Antalya Emniyeti, gözaltı sebebinin 'müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar' olduğunu duyurmuştu.