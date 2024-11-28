İELEV Okulları, ‘Yapay Zekâ Okuryazarlığı Programı’ başlattı

Teknolojide yaşanan hızlı gelişim eğitim alanını önemli ölçüde etkilerken, eğitim sektörünün gündeminde de yapay zekâ ilk sırada yer alıyor. Sadece akademik başarı ile değil, günü yakalayan eğitim metotları ve becerileri ile ‘dünya vatandaşı yetiştirme’ misyonu ile hareket eden İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) Okulları bünyesinde yer alan, anaokulundan liseye kadar toplam 6 okulda eğitim gören 1.800'den fazla öğrencinin eğitiminde yapay zekâ tüm süreçlerde aktif olarak kullanılıyor. Yapay zekâ, eğitimde öğrenme süreçlerini daha etkili ve erişilebilir hale getirirken, öğretmenlere de kolaylık sağlıyor. Öğrenciler için kişiselleştirilmiş eğitim imkânları sunan yapay zekâ, öğretmenlerin ders planlarını daha verimli hale getirmelerine yardımcı oluyor. İELEV Okulları da bu devrimsel değişimi eğitim sistemine entegre ederek öğrencilerine geleceğin becerilerini kazandırıyor.

Öğrencilere kişiselleştirilmiş eğitim deneyimi, öğretmenlere verimli çalışma imkânı

“Yapay zekâ ile öğrenme süreçlerini her öğrenciye özel olarak şekillendirebiliyoruz.” diyen İELEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Seda Çelik Teker; “Yapay zekâ, öğrencilerin bireysel hızlarına, ilgi alanlarına ve eksikliklerine göre özelleştirilen derslerle daha verimli öğrenme deneyimleri sunuyor. Örneğin, matematikte zorlanan bir öğrencinin hangi konularda gelişmesi gerektiği verilerle tespit edilebiliyor. Yapay zekâ, öğrencinin o konuda fazla pratik yapmasını sağlıyor ve eksikliklerin giderebilmesi için yönlendirici oluyor. Öğrencinin güçlü olduğu konularda daha ileri seviyelere adım atmasına da yardımcı oluyor. Böylece, her öğrenci kendi hızında öğrenme fırsatına sahip oluyor.” dedi.

Türkiye Yapay Zekâ Stratejisi Çalışma Grubu Başkanı olarak yapay zekâ odaklı birçok çalışmada bulunan İELEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Seda Çelik Teker, yapay zekânın verimliliğe katkısına dikkat çekti: “Yapay zekâ, sadece öğrenciler için değil, öğretmenler için de önemli avantajlar sağlıyor. Sınavların ve ödevlerin veri odaklı içerik üreterek otomatikleştirilmesi, öğretmenlerin iş yükünü hafifletiyor ve öğrencilere daha fazla bireysel ilgi gösterme imkânı tanıyor. Yapay zekâ tabanlı analizlerle öğrencilerin güçlü ve zayıf yönleri kolaylıkla tespit edilebiliyor, böylece öğretmenler daha etkili geri bildirimler verebiliyor.” ifadesini kullandı.

Yapay zekâ, sürdürülebilir eğitimi destekliyor

Yapay zekâ, eğitim içeriklerinin üretiminde, ders kitapları ve dijital materyallerde etkin şekilde kullanılıyor. Öğrencilerin derse ilgisini artıran görsel ve işitsel içerikler, eğitim sürecini daha çekici hale getiriyor. Dil öğreniminde ise telaffuz, kelime bilgisi ve dil bilgisi gibi konularda bireysel geri bildirim sunarak öğrenmeyi verimli hale getiriyor. Dr. Seda Çelik Teker, İELEV Okulları'nın yapay zekâ uygulamalarıyla sürdürülebilir eğitim anlayışının benimsendiğini, kaynakların verimli kullanıldığını ve çevre dostu öğrenme ortamları yaratıldığını belirtti ve ekledi: “Dijital içeriklerle kâğıt tüketimi azalıyor, çevresel etkiler minimuma iniyor. Yapay zekâ, eğitimde eşitlik ve erişilebilirlik sağlayarak önemli bir rol oynuyor.”

İELEV Okulları’ndan ‘Yapay Zekâ Okuryazarlığı programı’

İELEV Okulları, "Yapay Zekâ Okuryazarlığı" programı ile 3. sınıftan itibaren öğrencilerine yapay zekâ tabanlı sistemleri tanıtıyor ve dijital güvenlik farkındalığı kazandırıyor. Fen Bilimleri ve Matematik derslerinde yapay zekâ uygulamaları, öğrenci performansını izleyerek öğretmenlere kişiselleştirilmiş içerik hazırlama imkânı tanıyor. Ayrıca, özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere yönelik yapay zekâ destekli araçlar, engelli öğrencilerin eğitim süreçlerine katılımını artırarak daha kapsayıcı bir ortam sağlıyor.