IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak (2026)? iPhone Samsung, Xiaomi, Redmi IMEI kayıt ücreti araştırılıyor. Yeni yılda ciddi derecede fiyat artışı beklenen IMEI kayıtlarını geciktirmeden yaptırmak isteyenler güncel fiyatları da araştırıyor.

IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK (2026)?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi duyurusuna göre, 2026 yılında yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye’de kullanılabilmesi için ödenmesi gereken IMEI kayıt ücreti netleşti. 2025’te 45.614 TL olan ücret, 2026’da Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yeniden değerleme oranı olan %25,49’a göre yeniden hesaplandı. Bu kapsamda, 1 Ocak 2026 itibarıyla IMEI kayıt ücreti 57.241 TL olarak uygulanacak.

İPHONE SAMSUNG, XİAOMİ, REDMİ IMEI KAYIT ÜCRETİ

Türkiye’de vergi, harç ve kamu hizmetlerine ilişkin ücretler her yıl TÜİK’in Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) üzerinden hesaplanan yeniden değerleme oranına göre güncelleniyor. Bu yıl belirlenen %25,49’luk oran, pasaport harçları, ehliyet harçları, araç muayene ücretleri, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kaleme yansıdı. IMEI kayıt ücreti de bu kapsamda zamlanan harçlardan biri oldu.

Yurt dışından cep telefonu getiren veya getirmeyi planlayan vatandaşlar, cihazlarını 120 gün içinde e-Devlet üzerinden kayıt ettirme ve bu ücreti ödeme yükümlülüğüne sahip. Bu adımı yapmayan cihazların IMEI numarası kapatılıyor; dolayısıyla cihaz, mobil şebeke üzerinden kullanılmaz oluyor.