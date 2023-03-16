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İngiliz istihbarat teşkilatından yapay zeka uyarısı

İngiltere istihbarat teşkilatı, yapay zeka sohbet robotlarının oluşturdukları tehlikelere karşı uyarılarda bulundu.

Haber Merkezi
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İngiliz devletini siber saldırılara ve tehditlere karşı korumak amacıyla kurulan Devlet İletişim Merkezi’nin (GCHQ) parçası olan Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) yapay zeka konusunda insanları uyardı.

Teşkilat, yapay zeka araçları ve dil modellerinin yanılabileceğini, yanlış bilgiler üretebileceğini, önyargılı olabileceğini ve toksik içerikler oluşturma eğiliminde olabileceğini vurguladı.

Ayrıca, yapay zeka destekli botların, siber suç faaliyetlerini daha da geliştirme olasılığına karşı da uyarılarda bulunuldu.

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