Google’dan yeni hizmet: Ucuz hastaneleri gösterecek

Google, her yıl düzenlediği The Check Up etkinliğinde sağlık alanında devreye alacağı yenilikleri açıkladı.

Yayımlanan blog yazısında, yakın zamanda kullanıcıların arama sonuçlarında ücretsiz ve düşük maliyetli sağlık hizmeti sunan hastaneleri görebilecekleri açıklandı.

Webrazzi’nin aktardığına göre söz konusu kurumlar, "Ücretsiz veya düşük maliyetli bakım" başlığı altında listelenecek.

Öte yandan, sigorta sağlık programı Medicare ile ilgili yeniliklerin de yapıldığı belirtildi. Kişilerin yeniden kayıt bilgilerin arama kısmında daha kolay bulunması sağlanacak. Bu her sene sisteme yeniden kayıt olma zorunda kalan insanların işlerini oldukça kolaylaştıracak.