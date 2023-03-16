Apple, yeni bir yapay zeka modeli geliştiriyor

Teknoloji şirketi Apple şubat ayında, yıllık olarak düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi’ni gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinlikte Apple, çalışanlarına makine öğrenimi ve yapay zeka ilerlemeleri hakkında bilgi verdi.

New York Times’ta yer alan habere göre, söz konusu etkinlikte mühendisler, Siri’yi daha işlevsel hale getirecek fikirler sundu.

Sunulan fikirler arasında, Siri’nin kullanıcılara daha iyi cevap vermesini sağlayacak yapay zeka modeli de yer aldı. Söz konusu “üretici dil” fikri kullanıma sunulursa Siri ile daha kolay ve işlevsel biçimde iletişime geçilebilecek.