İnsanların robot klonlarını yapmayı hedefleyen şirket, el üretti

Robotik uzuv, tıpkı bir insan eli gibi, kemikler, bağlar ve kasları içeriyor. Ancak bunların hepsi yapay malzemelerle tasarlandı.

Independent'ta yer alan habere göre, karbon fiberle kaplanan el, hidrolik sistemle kontrol edilen 37 kas dahil olmak üzere yumuşak malzemelerle donatıldı.

Yenilikçi tasarımı, robotik elin gerçeğe yakın şekilde, serbestçe hareket edebilmesini sağlıyor.

Tasarımla ilgili en ilgi çekici faktörlerden biri yapım maliyetinin 2 bin 800 dolardan az olması. Şirket bu fiyatın piyasa şartlarının epey altında olduğunu savunuyor.

Kasım 2021'de Dhanush Radhakrishnan ve Łukasz Koźlik tarafından kurulan şirketin nihai hedefiyse bütün olarak insansı robotlar üretmek.

İkili, "İnsan elinin birebir kopyasıyla başlayarak sentetik insanlar tasarlamayı" amaçlıyor.

Düşük maliyetle üretilecek bu androidlerin günlük hayattaki tüm sıradan işleri üstlenmesi umuluyor.

Radhakrishnan, şirketin tasarladığı robotik elin bir videosunu Twitter hesabından paylaştı. Videoda robotun ufak bir topu parmakları arasında gezdirdiği görülüyor.

700 binden fazla kişinin görüntülediği videoya yorum yapan kullanıcılardan biri, şirketin bu teknolojiyi engellilere protez uzuvlar yapmak için kullanıp kullanmayacağı sorusunu yöneltti.

Soruyu yanıtlayan Radhakrishnan şöyle yazdı:

"Evet, bir uzvunuz ampute edildiyse ve birkaç yıl daha hayatta kalabilirseniz, uzuvlarınızı size geri verebiliriz. Ondan önce android yapıyoruz."

Hello World! 🌎 At Clone, we are making synthetic humans, starting with a 1:1 copy of the human hand. Here’s the Clone Hand’s first manipulation demonstration, manually preprogrammed in a few hours! pic.twitter.com/NoKETKqdYv