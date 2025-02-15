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Instagram'da yeni dönem: 'Dislike' butonu geliyor

Instagram, kullanıcıların belirli yorumları beğenmediklerini veya uygun bulmadıklarını özel olarak belirtmelerine olanak tanıyan yeni bir "dislike" beğenmeme butonunu test etmeye başladı. Bu özellik, hem Reels, hem de Feed gönderilerinde kullanılabilecek.

Haber Merkezi
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Instagram'da yeni dönem: 'Dislike' butonu geliyor
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Instagram’ın başında bulunan Adam Mosseri, bu özelliğin yalnızca bir test olduğunu ve beğenmeme sayısının gösterilmeyeceğini belirtti. Mosseri,  beğenilmeyen yorumların sıralamasını düşürmek için bu sinyalin kullanılabileceğini ekledi.

NTV'de yer alan habere göre Meta, bu testin yorum bölümünün kalitesini artırmaya yönelik olduğunu vurguladı. Şirket sözcüsü, "Instagram deneyimini ve uygulamada gördüklerini daha iyi kontrol etmelerine yardımcı olacak yollar üzerinde çalışıyoruz. Bu yeni butonu, belirli bir yorumu beğenmediklerini veya uygun bulmadıklarını özel olarak belirtmeleri için kullanıcıların kullanımına sunuyoruz" dedi.

Gizlilik esas olacak

Instagram, kullanıcıların hangi yorumları beğenmediğini kimsenin göremeyeceğini, yalnızca ‘kötü yorumların’ yukarılarda görüntülenmemesi için kullanılacağını açıkladı.

Reddit benzerliği dikkat çekti

İnternetin en popüler platformlarından Reddit, uzun yıllardır dislike benzeri ‘dowvnote butonuna’ sahip. Kullanıcılar, negatif veya zararlı bulduğu içeriklerin başkaları tarafından görülmemesi için bu özelliği kullanıyor.

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