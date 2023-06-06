Instagram’ın yapay zeka özelliği ilk kez ortaya çıktı

Bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi'nin tersine mühendislik yöntemiyle ilk ekran görüntüsünü ortaya çıkardığı özellik, Instagram'a yapay zeka destekli sohbet botu geleceğini gözler önüne serdi.

Alessandro Paluzzi'nin paylaştığı ekran görüntüsü, Instagram'ın yapay zeka destekli sohbet botunun sorulan sorulara cevaplar verebileceğini ortaya çıkardı. Ayrıca bu sohbet botundan tavsiyeler de alınabilecek.

Ekran görüntüsü, sohbet botunun 30 farklı versiyona sahip olacağını, kullanıcıların bunlardan birini seçerek, konuşmaya başlayacağını da gösterdi. Ancak bu 30 farklı versiyonda ne gibi farklar olduğu henüz belli değil.

Instagram cephesinden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.