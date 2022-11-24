iOS 16 alacak cihazlar hangileri? İşte iOS 16 ile uyumlu iPhone modelleri

Teknoloji devi Apple, bu yıl kullanıcıların iOS 16 güncellemesini sundu. Yeni özellikler ve iyileştirmelerle kullanıcılara sunulan iOS 16 güncellemesi ilgi görürken bazı kullanıcılar, iOS 16 alacak cihazlar hangileri sorusuna yanıt arıyor. Apple resmi internet sitesinden iOS 16 ile uyumlu iPhone modellerini paylaştı.

Apple tarafından paylaşılan bilgiye göre; iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE (2. nesil ve 3. nesil) modelleri iOS 16 güncellemesini alabilecek.

Kullanıcılar iOS 16 güncellemesi için 'Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme' adımlarını kullanarak cihazlarını güncelleyebiliyor.

iOS 16.2 güncellemesi geliyor

Apple iOS 16'yı geliştirmeye devam ederken, yakın zaman önce iOS 16.1.1 güncellemesini paylaşmıştı. Aralık ayında ise iOS 16.2 güncellemesinin paylaşılması planlanıyor.

iOS 16.2 güncellemesiyle iPhone'lara Freeform, yani ''Serbest Biçim'' özelliği gelecek. Kullanıcılar bu özellik ile beyaz bir alan üzerine notlar ve metin kutuları ekleyip, herhangi bir şekil çizebilecek ya da fotoğraf, video, bağlantı, PDF dosyalarını taşıyabilecek. FaceTime ve iMesagge üzerinden arkadaş ve aile arasında da bu özelliği birlikte kullanmak mümkün olacak. Yine güncellemeyle birlikte widget özelliği gelecek. Bu widget'ler ile uyku ilaç takibi gibi özelliklerden faydalanılabilecek.