iOS 19 ile iPhone’larda yeni dönem başlıyor! Siri’ye yepyeni yetenekler gelecek. İlk bilgiler geldi

2025’te piyasaya sürülecek iOS 19 için ilk heyecanlandıran bilgiler ortaya çıktı. iOS 18 ile Apple Intelligence ve çok sayıda özellik iPhone’a gelirken, Apple bir sonraki adımında telefonları çok daha akıllı hale getirecek.

Haziran ayında piyasaya çıkması beklenen iOS 19’a ilişkin yeni bilgiler, Bloomberg yazarı Mark Gurman tarafından Power On haber bülteninde paylaşıldı.

SIRI, IOS 19 İLE YENİ YETENEKLER KAZANACAK

loomberg'den Mark Gurman, iOS 19'un "daha gelişmiş büyük ölçekli dil modelleri" tarafından desteklenen "daha konuşkan bir Siri" sunacağına dair önceki raporunu yineledi. "Yükseltme, Siri'yi OpenAI'nin ChatGPT'sine daha çok benzetecek ve asistanın "daha karmaşık istekleri ele almasına" olanak tanıyacak" dedi.

Apple, iOS 19'u gelecek Haziran WWDC 2025'te piyasaya sürdüğünde revize edilmiş Siri'yi de duyurabilir; ancak Gurman, bunun en erken 2026 baharına kadar piyasaya sürülmeyeceğini söyledi. Bu da özelliğin iOS 19.4 güncellemesi kapsamında yayınlanacağını işaret ediyor.

Aynı bültende Gurman ayrıca, iOS 19.4 ile diğer özelliklerin de gecikmeli olarak geleceğinden bahsetti. Yani iOS 19 yayınlansa da, Siri dışında diğer yeniliklerin en az 19.4 güncellemesi ile geleceğini söyledi.

Apple, iOS 18.2 ile ChatGPT’yi iPhone’a entegre etti. Ayrıca ilerleyen dönemde Google ortaklığı ile Gemini entegrasyonunu da görebiliriz.

Yeni Siri piyasaya sürüldüğünde, iPhone kullanıcılarının artık ChatGPT ve Gemini gibi üçüncü taraf hizmetlerini sık sık kullanmasına gerek kalmayacak.