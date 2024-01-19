iPhone 16 serisine özel "Capture" butonu ne işe yarayacak?

Apple, iPhone 16 serisinde kullanılacak Capture butonunun işlevleri ortaya çıktı.

Şirkete yakın kaynaklara göre, ilgili düğme beklenenin aksine kapasitif değil mekanik olacak. Ancak buna rağmen dokunma ve basınç algılama özelliklerini kullanıcılara sunacak.

Shiftdelete'nin aktardığına göre, butonun basınç ve baskıyı desteklemesiyle kullanıcıların düğme üzerinde sağa ve sola kaydırma yaparak yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmalarının önü açılacak.

Dahası, hafif dokunma ile odaklama/netleme ve daha sert dokunuşlarla video kaydı başlatma, kısacası çekim yapılabilecek. Bu detaylardan da anlaşıldığı üzere bu düğmenin ana odak noktası fotoğrafçılık ve video çekimi olacak.