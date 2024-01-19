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OpenAI CEO'sundan yapay zeka uyarısı: Çok kötü sonuçlar doğurabilir

Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, yapay zekanın "muazzam faydaları" olduğunu ancak potansiyel riskler konusunda dikkatli olunmamasının "çok kötü" sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekti.

Haber Merkezi
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OpenAI CEO'sundan yapay zeka uyarısı: Çok kötü sonuçlar doğurabilir
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İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında katıldığı oturumda konuşan Altman, yapay zekaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yapay zekanın geleceğiyle ilgili "endişeler" konusundaki soruya, "teknolojinin çok güçlü olduğu" cevabını veren Altman, "Tam olarak ne olacağını kesin olarak söyleyemeyiz." dedi.

Altman, yapay zekanın "muazzam faydaları" olduğunu ancak potansiyel riskler konusunda dikkatli olunmamasının "çok kötü" sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekerek, "Bu nedenle insanların bu konuda endişeli olmaları hoşuma gidiyor." ifadelerini kullandı.

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