Instagram ve Snapchat, Samsung ile iş birliği yapacak

Samsung, Galaxy S24 serisinin kullanışlı yerel kamera özelliklerinden bazılarını uygulamalarına entegre etmesi için Instagram ve Snapchat ile iş birliği yaptı.

Instagram ve Snapchat kullanıcıları bu işbirliği ile Samsung’un “Süper HDR” seçeneğinden, yükseltilmiş “Nightography” gücünden yararlanabilecek. Ayrıca Instagram ve Snapchat’in uygulama içi kameralarındaki video sabitlemesini kullanmaya devam edecekler.

Ayrıca Samsung’un Instagram ile işbirliği daha da derinleşebilir. Bu işbirliği cihazlara özel geliştirilmiş düzenleme, yükleme ve görüntüleme deneyimleri sunacak. Bu yeni özellikler aynı zamanda doğrudan hareketli fotoğraflardan Instagram hikayeleri oluşturma yeteneğini de kapsayacak.