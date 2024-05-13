Lenovo'nun telefon markası Motorola Almanya'da yasaklandı!

2022'de OnePlus, Oppo ve Vivo, Nokia ile yaşadıkları patent anlaşmazlığı nedeniyle Almanya ve bazı Avrupa pazarlarında akıllı telefon satışlarını durdurmak zorunda kaldılar. Patent davası sonuçlanıp çözüme ulaşsa da, üç şirket Avrupa'nın en büyük akıllı telefon pazarında bir yıldan fazla bir süre yer alamadı.

Bu kez Lenovo ve Motorola, ABD'li InterDigital firması ile devam eden patent anlaşmazlığı nedeniyle Almanya'da satış yasağına maruz kaldı ve ülkede akıllı telefon ve tabletlerini satmaları yasaklandı.

Yasağa internete erişebilen diğer cihazlar da dahil

Mayıs ayı başında Münih Bölge Mahkemesi, Lenovo ve Motorola'ya karşı açılan WWAN patent anlaşmazlığı davasında InterDigital lehine karar verdi. Mahkeme kararı, iki şirketin "Almanya'da patent ihlali yapan ürünler sunmasını veya ithal etmesini" engelliyor. GSMArena'nın haberine göre telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve GSM, UMTS, LTE veya 5G ağları üzerinden internete erişebilen diğer cihazlar da dahil.

Geçici satış yasağının uygulanabilmesi için InterDigital'in mahkemeye teminat olarak yaklaşık 4,5 milyon avro yatırması gerekiyordu. Başlangıçta ABD'li şirket gerekli ödemeyi yapmayarak Lenovo'nun (ve Motorola'nın) etkilenen ürünleri Almanya'daki perakende ortaklarına göndermeye devam etmesini sağladı. Ancak geçen hafta (8 Mayıs) parayı yatırarak yasağın geçici olarak uygulanmasına yol açtı.

Stoklar eriyene kadar satışta olacak

Motorola, Almanya'daki web sitesinden akıllı telefonlarla ilgili tüm ifadeleri kaldırdı. Benzer şekilde Lenovo da patenti ihlal eden tüm dizüstü bilgisayar listelerini kaldırdı ve bazı konfigürasyonlar yalnızca stoklar tükenene kadar satışta olacak.

Üçüncü taraf perakendeciler, stoklar tükenene kadar Motorola telefonlarını ve Lenovo dizüstü bilgisayarlarını satmaya devam edebilirler. Ancak, stoklar tükendiğinde, satışlara devam etmek için patent anlaşmazlığının çözülmesini beklemeleri gerekiyor.