Meta'nın WiFi şifresi ifşa oldu: Zuckerberg'in takıntısı ortaya çıktı!

Meta'nın (eski adıyla Facebook) kurucusu Mark Zuckerberg, 2023'ü 'Verimlilik Yılı' olarak geçirdi. Geçen yıl boyunca on binlerce kişi işten çıkarıldı, yönetim katmanları ortadan kaldırıldı. Özetle maliyet düşürmek için oldukça radikal adımlar atıldı.

Bu çaba, Zuckerberg'in başkan yardımcısı pozisyonlarını azaltması ve maliyetleri daha da düşürmek için ek adımlar atmasıyla 2024'te de devam etti. Şirket öte yandan OpenAI, Microsoft, Google ve Amazon ile rekabet edebilmek için yapay zeka, GPU'lar ve veri merkezlerine büyük harcamalar yapmaya başladı.

Geçen zaman içinde Zuckerberg'in belki de takıntılı olduğu tek konu üzerinde duruluyor: Verimlilik.

Öyle ki bunu şirketin WiFi şifresinde bile görmek mümkün.

Bu hafta Silikon Vadisi'nde düzenlenen Meta Connect konferansında Zuckerberg'in verimlilik takıntısına yönelik önemli bir detay ortaya çıktı.,

Şifre görüldü

CNBC-e'nin haberine göre, teknoloji muhabiri Pranav Dixit konferansa katıldı ve etkinlikteki Wi-Fi şifresinin "effici3ncy" olduğunu fark etti. Efficiency, verimlilik anlamına gelen İngilizce bir kelime.

Dixit, Threads'te bu konuda bir paylaşım yaptı ve Zuckerberg bu gönderiyi beğendi.

Bu, Meta CEO'sunun pahalı yapay zeka projeleri (Llama açık kaynaklı yapay zeka modelleri gibi) üzerinde çalışmaya devam ederken, şirketin maliyetlerini kontrol altında tutmaya hâlâ odaklandığının büyük bir işareti olarak değerlendiriliyor.