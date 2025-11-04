Milyarca dolarlık yapay zeka yatırımları yüksek gelir yaratmıyor!

HSBC CEO’su Georges Elhedery, Hong Kong’daki Küresel Finans Liderleri Yatırım Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, şirketlerin yapay zekâ alanına milyarlarca dolar yatırım yaparken gelirlerle bu harcamalar arasında uyumsuzluk yaşandığını söyledi.

Elhedery, yapay zekâ için gerekli olan yüksek işlem gücünün önemli olduğunu ancak mevcut gelir profillerinin bu harcamaları haklı çıkarmakta yetersiz kaldığını belirtti. “Bunlar beş yıllık eğilimler. Gerçek gelir faydaları ve ödeme istekliliği, yatırımcıların beklentilerinden daha geç ortaya çıkacak" dedi.

Morgan Stanley’nin temmuz ayında yayımladığı raporda, küresel veri merkezi kapasitesinin önümüzdeki beş yılda altı kat artacağını ve donanım maliyetlerinin 2028 sonunda 3 trilyon dolara ulaşacağını öngördü.

McKinsey ise nisan ayında yayımladığı raporda, 2030’a kadar yapay zekâ işlem yüklerini karşılayacak veri merkezlerinin 5,2 trilyon dolarlık sermaye harcamasına ihtiyaç duyacağını, geleneksel BT uygulamaları için bu rakamın 1,5 trilyon dolar olacağını bildirdi.

General Atlantic CEO’su William Ford da panelde yaptığı açıklamada, uzun vadede yeni sektörler ve uygulamalar yaratılacağını, ancak bunun 10 ila 20 yıllık bir süreç olduğunu söyledi. Ford, sektörün başlangıçta sermaye yoğun olacağını ve "gelecekteki fırsatlar için peşin ödeme yapılması gerektiğini" vurguladı.