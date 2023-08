Musk, X'in yeni özelliğini duyurdu

Twitter’dan video indirmek isteyen kullanıcılar, şimdiye kadar üçüncü parti video indiricileri ve programları kullanıyordu. X (Twitter), artık kullanıcıların sosyal ağ platformunda paylaşılan videoları indirmesine izin verecek. Videoyu paylaşan kişi (içerik üretici), videonun indirilmesine izin vermişse birkaç adımda video kolay bir şekilde indirilebilecek.

Blue aboneliği için ödeme yapan kişilerden oluşan doğrulanmış kullanıcılar, “download video” seçeneğini görebiliyor. Musk, Twitter’dan video nasıl indirilir? adımlarını şu şekilde paylaştı:

1-Twitter videosunu açın.

2-Tam ekran moduna geçin.

3-Sağ alt köşedeki üç noktaya dokunun.

4-Download video butonuna tıklayın.

Musk, yakında Twitter video indirmenin çok daha basitleşeceğini de açıklamasına ekledi. Kullanıcılar, videoya basılı tutarak, bir resmi indirir gibi videoyu indirebilecek.

Verified users can now download videos if the content creator allows it pic.twitter.com/L0lGQe0iPI