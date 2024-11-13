Nvidia App yepyeni özelliklerle güncellendi. Milyonlarca bilgisayar için müthiş özellikler geldi

Nvidia bilgisayarlar için sürücü güncellemeleri ve çeşitli ayarlamaların yapıldığı Nvidia App uygulaması güncellendi.

Bir süredir beta süreçte test edilen uygulama, yenilenmiş kullanıcı arayüzü ve daha fazla ayarlama seçeneği ile resmi olarak çıkış yaptı.

Kullanıcılar, eğer destekliyorsa daha önce erişilemeyen grafik ayarlarına erişebilir, bilgisayar performansını önemli ölçüde artırabilirsiniz.

NVIDIA APP, GAME READY’NİN YERİNİ ALDI

Game Ready’nin yerini alan Nvidia App, ücretsiz oyun kayıt özelliği Nvidia ShadowPlay ile geliyor. Oyunu kaydedebilir ve Instant Replay özelliği ile en iyi anlarınızı otomatik olarak yakalayabilirsiniz. RTX 40 serisi ekran kartları için AV1 codec ile kayıt özelliğini de destekliyor.

Öte yandan Nvidia Reflex Analyzer özelliği ile oyunlardaki FPS, ekran kartı kullanımı, CPU kullanımı gibi verileri ekranınızın köşesinden anlık olarak takip edebilmeniz mümkün.

Uygulamanın “Sistem” sekmesi altında voltaj, güç, sıcaklık ve fan hızı ayarlamalar yaparak ekran kartınızın gücünü artırabilmeniz mümkün.