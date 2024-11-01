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OpenAI'den ChatGPT'ye yeni özellik: SearchGPT

OpenAI, ChatGPT'de başlattığı "SearchGPT" özelliğiyle kullanıcıların webde daha etkili arama yapmasını sağlayarak, arama motoru sonuçlarına bağlantılar ekleyip, bilgi kaynağına erişim imkanı sunacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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OpenAI'den ChatGPT'ye yeni özellik: SearchGPT
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OpenAI'dan yapılan açıklamada, ChatGPT'nin artık eskisinden daha iyi şekilde webde arama yapabileceği belirtildi.

Daha önce hızlı yanıt alınması için bir arama motoruna gidilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, ilgili kaynaklara bağlantılar içeren sonuçların, ChatGPT'den alınabileceği kaydedildi.

Açıklamada, ChatGPT'nin sorulan şeye göre webde arama yapabileceği veya webde arama simgesine tıklanarak manuel olarak aramanın seçilebileceği aktarıldı.

Bugün yeni özelliğe erişilebilecek

Arama özelliğinin chatgpt.com adresinin yanı sıra, masaüstü ve mobil uygulamalarda kullanılabileceği ifade edilen açıklamada, tüm ChatGPT Plus ve Team kullanıcıları ile SearchGPT bekleme listesi kullanıcılarının bugün yeni özelliğe erişebileceği bildirildi.

Açıklamada, "SearchGPT" özelliğinin gelecek aylarda ücretsiz sürüm kullanıcılarına da açılacağı belirtildi.

Hava durumu, borsa, spor, haberler ve haritalar gibi kategoriler için güncel bilgiler ve görseller eklemek amacıyla haber ve veri sağlayıcılarıyla ortaklık kurulduğu da belirtilen açıklamada, sohbetlerin artık kaynaklara bağlantılar içereceği vurgulandı.

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