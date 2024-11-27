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OpenAI’ın Sora modeli piyasaya sürülmeden sızdırıldı

ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI’ın yeni yapay zekâ modeli Sora’nın sızdırıldığı iddia ediliyor. Henüz piyasaya sürülmemiş metin-video yapay zekâ modelinin şirketin yaklaşımlarını protesto eden bir grup beta test kullanıcısı tarafından sızdırıldığı belirtiliyor.

Haber Merkezi
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OpenAI’ın Sora modeli piyasaya sürülmeden sızdırıldı
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ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI’ın henüz piyasaya ksürülmemiş yapay zekâ modeli Sora sızdırıldı.

Bir grup Sora beta test kullanıcısı, çalışan bir arayüz de dahil olmak üzere modele erişimi sızdırmaktan sorumlu olduklarını açıkladı. Sızdırılan içerik, yapay zekâ araçları için halka açık bir depo olan Hugging Face’de paylaşıldı.

Şirketi sömürü ile suçladılar

Açık bir mektup yayınlayan test kullanıcıları, OpenAI’ı çalışmalarını “ücretsiz Ar-Ge” ve “sanat”ı sömürmekle suçladı. Şirketin, adil bir tazminat ödemeden tanıtım kredibilitesi oluşturmak için kendilerini kullandığını iddia ettiler.

Sızma ile ilgili açık mektup yayınladılar

Mektupta, “OpenAI’ın daha açık, sanatçı dostu olması ve sanatı PR numaralarının ötesinde desteklemesi umuduyla bunu dünyayla paylaşıyoruz.” ifadesi yer aldı.

Piyasaya sürülmesi bekleniyordu

ChatGPT’nin yaratıcısı aynı zamanda, mart ayında Sora’nın 2024 sonuna kadar piyasaya sürülmesinin beklendiğini söyleyen CTO’su Mira Murati de dahil olmak üzere bir dizi üst düzey yöneticinin ayrılmasıyla da uğraşıyor.

Murati o dönemde ayrıca, küresel seçimleri etkilemek gibi olumsuz etkileri önleme yeteneğinden emin olmadıkları sürece modeli piyasaya sürmeyeceklerini de söylemişti.

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