Apple yeni ‘Siri’ üzerinde çalışıyor! ChatGPT ve Gemini Live ile rekabet edecek

Teknoloji devi Apple Siri’yi yeniliyor. Kendi sınıfının gerisinde kalan Siri, yeni özellikleriyle ChatGPT ve Gemini Live ile rekabet edecek. “LLM Siri” olarak adlandırılan yeni sesli asistan 2025’te tanıtılacak.

Yeni ‘Siri’ dil modellerinde gelişmiş kullanımla geliyor

Bloomberg’in haberine göre, Apple’ın yenilenen Siri’si büyük dil modellerini kullanarak karşılıklı etkileşimlere olanak tanıyacak ve daha hızlı ve gelişmiş yanıtlar verecek.

Yeni sesli asistan test aşamasında

Şirket içinde “LLM Siri” olarak adlandırılan yeni sesli asistan, ayrı bir uygulama olarak test ediliyor ve sonunda iPhone, iPad ve Mac’lerdeki mevcut arayüzün yerini alacak.

Siri sınıfının en iyisi olabilir

Siri, uzun süredir Amazon’un Alexa’sı ve Google Asistan gibi rakiplerinin gerisinde kalmıştı. Şimdi Apple, yapay zekânın gücünü kullanarak bu açığı kapatmayı hedefliyor.

Yeni asistan, Apple Intelligence’ın bir parçası olacak ve kullanıcı gizliliğine odaklanırken metin yazma ve özetleme gibi ChatGPT benzeri özellikleri etkinleştirecek.

Apple ayrıca, LLM Siri’nin yanı sıra ChatGPT ve Gemini gibi üçüncü taraf sohbet botu entegrasyonları sunmaya devam etmeyi planlıyor.

2025’te yeni Siri tanıtılacak

Yenilenen Siri’nin 2025’te iOS 19 ve macOS 16 ile birlikte duyurulması ve 2026 ilkbaharında tüketicilere sunulması bekleniyor.

Geçen ay Bloomberg köşe yazarı Mark Gurman, Apple’ın araştırmasının ChatGPT’nin doğruluk açısından Siri’yi en az yüzde 25 geride bıraktığını gösterdiğini bildirmişti. İkisi arasındaki en önemli fark, ChatGPT’nin konuşma tasarımında yatıyor.

Gurman o dönem, “Apple’daki bazı kişiler, şirketin üretici yapay zekâ teknolojisinin sektör liderlerinin en az iki yıl gerisinde olduğuna inanıyor.” demişti.

Bununla birlikte, iPhone üreticisi yavaş yavaş arayı kapatıyor. Daha önce Apple CEO’su Tim Cook, Apple Intelligence’ın lansmanının Apple’ın tarihindeki en önemli teknoloji lansmanlarından biri olduğunu söylemişti.