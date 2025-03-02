Outlook çöktü: Binlerce kullanıcı kesinti bildirdi

Downdetector'a göre, binlerce kullanıcı Outlook'ta bir kesinti olduğunu bildirdi. Bu rapora göre 26.000'den fazla kesinti bildirildi.

Microsoft programlarında erişim sorunu yaşanıyor

Birkaç Microsoft programının çevrimdışı olduğu görüldü. Birçok hizmetin etkilendiği ve kullanıcıların Microsoft 365, Microsoft Teams, Microsoft Exchange ve Microsoft Store'a erişemediği görülüyor.

Küresel kesinti olduğu bildiriliyor

Outlook mobil uygulamasının da normal şekilde çalışmadığı görülüyor. X gibi platformlardaki sosyal medya paylaşımlarında ve yorumlarda bazıları, e-postalarını görmede, takvimleri yüklemede veya Powerpoint gibi diğer Microsoft 365 uygulamalarını açmada sorun yaşadıklarını belirtti. Pek çok kişi microsoft bağlantılı email hesaplarından çıkış yapılmış olduğunu görüyor ve email hesabına bağlı cihazlar parola uyarısı veriyor.

Bazı kullanıcılar telefondan parola isteyen bildirim gönderildiğini belirtirken, paroların doğru olmasına rağmen giriş yapamadıklarını söylüyor.

Şirketten henüz haberlere yanıt gelmedi.