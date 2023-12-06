Oyun konsolu satışları yükseldi: Playstation 5 zirveye yerleşti

TechInsights'ın raporuna göre 2023'ün üçüncü çeyreğinde oyun konsolu pazarı büyüme kaydederek 2017'den bu yana en güçlü üçüncü çeyrek performansını yaşadı. Yıldan yıla yüzde 11 büyüme kaydeden pazarda 9,1 milyon satış rakamına ulaşıldı.

2023'ün üçüncü çeyreğinde Sony, Playstation 5 ile önemli bir geri dönüş yaparak küresel oyun konsolu pazarında zirveye yerleşti.

Donanımhaber'in aktardığına göre, PS5 satışları geçtiğimiz seneye göre yüzde 42 artarak yüzde 54 pazar payına ulaştı. Bu çeyrekteki satış rakamı Playstation 5'in 2020 yılında duyrulmasından bu yana en iyi ikinci çeyrek rakamı oldu. Sony bu sene için ortaya koyduğu 25 milyon satış rakamına ulaşacak gibi görünüyor.

2023'ün ikinci çeyreğinde Sony'nin oyun ve ağ servis gelirleri yüzde 32 artarak 6,32 milyar dolara ulaştı. 4,9 milyon Playstation 5 ve 5 milyon adet Spider-Man 2 oyunu satışı bu büyümede önemli etkenler oldu.

Nintendo ise satışlarda yüzde 15 düşüş yaşamasına rağmen yüzde 27 ile pazarda güçlü bir konumda bulunuyor. 2024'ün başlarında Switch'in güncellenmiş versiyonunu duyurmaya hazırlanan firma, bu yıl 15 milyon konsol satmayı hedefliyor.