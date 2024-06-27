Pazarama İş Ortağım mobil uygulaması App Store ve Google Play’de yerini aldı

Pazarama Satıcılarına özel olarak tasarlanan Pazarama İş Ortağım paneli üzerinden satıcılar, işletme bilgileri ile kaydolup giriş yaparak ürün ekleyebiliyor, siparişleri kontrol edebiliyor ve tüm e-ticaret süreçlerini yönetebiliyorlar.

28 Mayıs 2024 tarihinde iOS ve Android platformlarında kullanıcıların hizmetine sunulan Pazarama İş Ortağım mobil uygulaması, binlerce satıcının tüm süreçlerini kolaylaştırıyor.

Bu sayede Pazarama Satıcıları ürün yönetimi, sipariş yönetimi, müşteri soruları, hesap bilgileri ve teslimat tercihleri, kampanya yönetimi, güncel duyurular gibi işlemlerini daha hızlı şekilde hallederken kazandığı zamanla üretim ve satış performansını daha yukarıya da taşıyabiliyor.

Pazarama İş Ortakları istediği yerden işinin başında

Pazarama İş Ortağım mobil uygulamasına işletme bilgileri ile kaydolup giriş yaparak Pazarama’daki tüm e-ticaret operasyon süreçlerini mobil uygulama üzerinden yönetebilecek olan satıcılar, artık nerede olurlarsa olsunlar işlerini telefon veya tabletlerinden kolayca takip edebilecek. Ek olarak, uygulamada yer alan “satıcı fırsatları” alanında Pazarama iş ortaklarına özel kampanyalar, indirimler, fırsatlar bulunacak.

Arkasındaki güçle sağlam adımlar atan Pazarama

Gücünü İş Bankası’nın ödeme sistemleri, sadakat programları, geniş üye iş yeri ağı kurma ve sürdürme yetkinliğinden alan Pazarama, e-ticaret sektöründeki tüm paydaşlar için yenilikçi ve farklı bir anlayış getirme hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Pazarama’nın bu avantajlı dünyasına Pazarama mobil uygulamasından ya da Pazarama.com üzerinden ulaşabilirsiniz. İş ortakları için hazırlanan uygulamaya ise “Pazarama İş Ortağım” mobil uygulamasından erişim sağlanabiliyor.