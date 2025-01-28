Perplexity AI'dan TikTok için yeni teklif

ABD San Francisco merkezli yapay zeka arama motoru Perplexity AI, TikTok'un ana şirketine TikTok'un ABD'deki geleceğine dair ikinci bir teklif sundu.

Associated Press’e göre, yeni teklife göre ABD hükümeti, en az 300 milyar dolarlık ilk halka arzın ardından yüzde 50’ye kadar hisse alacak ve TikTok'un şu anki Çinli sahibi ByteDance’da mülkiyeti elinde tutabilecek. Teklifte, TikTok'un mevcut hissedarlarına hisse verilmesi ve Perplexity AI'ın da bu yapı tarafından satın alınması yer alıyor. Perplexity'nin, Başkan Donald Trump yönetiminden gelen geri bildirimlere dayanarak teklifini revize ettiği bildirildi. Şirket, TikTok, ABD ve diğer sermaye yatırımcılarını birleştirerek bir şirket kurmayı önceki teklifinde önermişti.

TikTok, ByteDance'i uygulamayı satmaya veya Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanmaya zorlayan bir yasa nedeniyle geçen hafta sonu kısa bir süreliğine hizmet dışı kalmıştı. Trump'ın satış süresini uzatan bir idari kararnameyi imzalayacağını söylemesinin ardından bu durum yeniden canlandı. Trump, ABD'nin yüzde 50 sahiplik almasını istediğini söylemiş ancak hükümeti mi yoksa ABD'li yatırımcıları mı kastettiği belli değil.

Bu haftaki başka bir raporda, Beyaz Saray'ın TikTok'un ABD trafiğinin altyapısını sağlayan Oracle'ın devralmasını sağlayacak bir anlaşma üzerinde pazarlık yaptığı ileri sürüldü. Trump, TikTok hakkında birçok kişiyle konuştuğunu ancak Oracle ile konuşmadığını söyledi.