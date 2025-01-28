Hepsiburada, Samsung Galaxy S25 serisi için özel kampanya başlattı

Samsung’un heyecanla beklenen yeni Galaxy S25 Serisi, Hepsiburada’da teknoloji tutkunlarıyla buluşuyor.

Galaxy S25 Serisi, Samsung’un şimdiye kadar geliştirdiği en ileri yapay zeka teknolojisini sunuyor. Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform sayesinde cihaz performansında %40’a varan bir artış sağlanırken, ProVisual Engine teknolojisi ile profesyonel düzeyde fotoğraf ve video çekim imkanı sunuluyor. Gemini üyeliği ve 2 TB bulut depolama alanı ile dijital deneyim bir üst seviyeye taşınıyor.

İleri teknoloji ve çevreci tasarım

Samsung, Galaxy S25 Serisi’nde ileri teknolojiyi estetik ve çevre dostu tasarımla buluşturuyor. Galaxy S25 Ultra, 6,9 inç QHD+ Dinamik AMOLED 2X ekranı, 200 MP geniş kamerası ve dayanıklı titanyum kenarları ile öne çıkıyor. Seride kullanılan geri dönüştürülmüş malzemeler ve yedi yıllık güvenlik güncelleme garantisi ise sürdürülebilirliğe verilen önemi vurguluyor.

Eskiyi kapında yenile fırsatı

Hepsiburada’nın “Eskiyi Kapında Yenile” hizmetiyle, eski telefonunu Galaxy S25 Serisi ile değiştirmek isteyen kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Kullanıcılar, eski telefonlarının bilgilerini sisteme girerek anında teklif alabiliyor ve bu teklif yeni telefonun fiyatından düşürülüyor. Galaxy S25 ve S25 Plus modellerini tercih eden kullanıcılar ayrıca 5.000 TL ek takas desteğinden faydalanabiliyor. Samsung Galaxy S25 Serisi, lansmana özel fırsatlar ve yenilikçi özelliklerle Hepsiburada’da müşterileri bekliyor.