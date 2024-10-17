Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition için tarih belli oldu En büyük kusur ortadan kaldırılacak

Katlanabilir ekranlı telefonların en yaygın sorunlarından biri, ekranda hafif görünen kırışıklık izidir. Samsung ve diğer markalar her yeni modeliyle bu kırışıklığı biraz daha gizlerken, yakında tanıtılacak Z Fold 6 Special Edition ile bu problem çözülecek.

Uzun süredir özellikleri ve tasarımıyla gündeme gelen, Galaxy Z Fold 6’nın yeni bir versiyonu olacak Z Fold 6 Special Edition için tarih belli oldu.

Z FOLD 6 SPECIAL EDITON TANITIM TARİHİ BELLİ OLDU

Mevcut Z Fold 6 modelinden hem daha ince hem de daha büyük ekrana sahip olacak Special Edition, kırışıklıktan büyük ölçüde arındırılacak.

Söz konusu telefonun tanıtım tarihinin ise 21 Ekim olduğu ortaya çıktı.

Android Police’in haberine göre Samsung’un yeni ve eksikliklerin giderildiği Fold 6 Special Edition modeli 21 Ekim’de gerçekleşecek etkinlikle tanıtılacak.

Telefonun ilk olarak Kore ve Çin pazarında satışa sunulacağı öne sürülürken, Türkiye ve diğer ülkelere ne zaman açılacağı konusunda net bir bilgi yok.