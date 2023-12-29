Şehir büyüklüğündeki "Şeytan Kuyruklu Yıldız" Dünya'ya yaklaşıyor

Bu yıl defalarca patlayan şehir büyüklüğündeki bir kuyruklu yıldız, Dünya'ya doğru hızla ilerliyor. Bilim insanları, Dünya üzerinde yaratabileceği etkiye istinaden bu tekrarlayan patlamaların bir modelini oluşturdu. Buna göre;

"Şeytan Kuyruklu Yıldızı" olarak adlandırılan uzay cismi, her 15 günde bir şiddetli buz ve gaz kütlelerini fışkırtıyor, özellikle patlama sırasında "boynuzları" belirgin hale geliyor. Gök cismi aynı zamanda şekli itibarıyla çoğu insan tarafından kült bilim kurgu serisi Yıldız Savaşları'ndaki Han Solo karakterine ait Millennium Falcon uzay gemisine de benzetiliyor.

Gökbilimciler, resmi olarak "12P/Pons-Brooks" olarak bilinen bu nesnenin güneşten aldığı yoğun ısı tarafından tetiklendiğini ve iki haftalık döngülerle patlamaların gerçekleştiğini keşfettiler. "Şeytan kuyruklu yıldız"da en son patlama 14 Aralık'ta gerçekleşti. Bir sonraki patlamanın 29 veya 30 Aralık'ta yaşanması bekleniyor.

Kriyovolkanik kuyruklu yıldız nedir?

12P/Pons-Brooks gibi kuyruklu yıldızlar volkanik aktivite sergileyen, kriyovolkanik veya soğuk yanardağ kuyruklu yıldızı olarak bilinir. Kriyovolkanik bir kuyruklu yıldız, Dünya'ya lav benzeri erimiş kaya püskürtmek yerine gaz ve buz karışımı püskürtür.

Bu tür yıldızlar, güneşe yaklaştıkça ısınıp çekirdeklerinde basınç oluşturur. Bu basınç, nitrojen ve karbon monoksit gibi maddelerin patlamasına ve kabuktaki çatlaklardan gaz ve buz karışımının püskürtülmesine kadar birikir.

Mayıs ve Haziran'da çıplak gözle görülebilecek

Bu uzay cismi, ünlü "Halley kuyruklu yıldızı" büyüklüğünde ve son olarak 1954'te çıplak gözle görülmüştü. Kuyruklu yıldız, 2024 Nisan'ında Dünya'ya en yakın konumda olacak olsa da Mayıs ve Haziran 2024'te de çıplak gözle görülebilecek.

Kuyruklu yıldızın, en parlak gözlemleneceği tarih ise 2 Haziran 2024 olacak. Uzmanlar, 19. yüzyıldan bu yana yıldızda en az yedi önemli patlamanın kaydedildiğini belirtiyor.