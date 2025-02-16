Spotify konser bileti satacak: Music Pro aboneliği geliyor!

Spotify, mevcut abonelik ücretlerine ek olarak ayda 5,99 dolara kadar ücretlendirebileceği yeni bir süper hayran akış hizmeti sunmayı planlıyor. 'Music Pro' adlı bu yeni abonelik katmanı, daha yüksek ses kalitesi, şarkı remixleme araçları ve konser biletlerine erişim gibi özellikler içerecek.

Spotify’ın bu yeni hizmeti yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıma sunmayı hedeflediği belirtilirken, planların hala gizli olması nedeniyle kaynakların isimlerinin açıklanmadığı kaydedildi. Şirketin, büyük müzik şirketlerinden tüm lisans haklarını henüz almadığı ve fiyatlandırma ile lansman takviminin netleşmediği ifade edildi.

Music Pro abonelik ücretlerinin, pazarın gelişmişlik seviyesine göre değişiklik göstereceği belirtildi.

Yapay zeka destekli remixleme ve konser bileti avantajları

Yeni hizmetin bazı özelliklerinin yapay zeka destekli olacağı aktarılırken, abonelerin farklı sanatçılara ait şarkıları birleştirerek remix yapmasına olanak tanıyacağı bildirildi.

Cnbc'den aktarılana göre Spotify ayrıca, hayranlara ön satışlara veya daha iyi koltuklara erişim gibi avantajlar sunarak konser bileti satışını test ediyor. Şirketin büyük organizatörler ve bilet satıcılarıyla ön görüşmeler yaptığı ancak nihai planlarını henüz tamamlamadığı öğrenildi.