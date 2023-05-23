  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Teknoloji
  3. Tayfun füzesinin yeni test atışı yapıldı
Takip Et

Tayfun füzesinin yeni test atışı yapıldı

Tayfun füzesinin yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi.

Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze sisteminin test atışı, saat 06.44'te bölgeden gerçekleştirildi.

Atış sorunsuz tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından Tayfun füzesinin test atışının görüntülerini paylaştı.

Demir, mesajında, "Tayfun füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 18 Ekim 2022'de de gerçekleştirilmişti.

Çin, uzaya iki uydu gönderdiÇin, uzaya iki uydu gönderdiTeknoloji

 