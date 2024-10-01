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TB3 ve insansız savaş uçağı ANKA-3’ün ilk uçuşu için tarih verildi! Bakan Kacır duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TB3 ve ANKA-3’ün ilk uçuşu için tarih verdi. Bakan Kacır, "Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçaklarımızdan ANKA-3, halka açık ilk uçuş gösterisini TEKNOFEST Adana'da yapacak" dedi.

Haber Merkezi
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TB3 ve insansız savaş uçağı ANKA-3’ün ilk uçuşu için tarih verildi! Bakan Kacır duyurdu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TB3 ve ANKA-3 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, ilk uçuş ile ilgili tarhi verdi ve "Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçaklarımızdan ANKA-3 halka açık ilk uçuş gösterisini TEKNOFEST Adana'da yapacaklar." dedi. 

Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamaları şöyle:

"Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçaklarımızdan ANKA-3 halka açık ilk uçuş gösterisini TEKNOFEST Adana'da yapacaklar. İlk TEKNOFEST'imizde 14 teknoloji yarışması düzenlemiştik. Bu yılın TEKNOFEST'inde 790 bin takımda 1 milyon 650 bin gencimiz projeleriyle yarışıyorlar.

İsrail soykırım düzenliyor. Hiç umulmadık teknolojik ürünler saldırı aracına dönüşebilir. Siber güvenlik açıklarının olması, tedarik zincirlerinde güvensiz halkaların olması ülkeleri tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya bırakabilir. Devlet olarak endüstriyel ürünlerde siber güvenlik tedbirlerimizi artırıyoruz. Bu cihazların patlayıcı hale gelebilir gibi algılanmasın. Siber riskler açısından kontrol ve denetim açısından yeni adımlar atıyoruz. 262 milyar dolarlık ihracatın 100 milyarını Avrupa'ya yapıyoruz. TÜBİTAK bünyesinde hizmetleri kamu kurumlarına sunmaya devam ediyoruz. Endüstriyel ürünlerin siber güvenliğine ilişkin üzerimize düşecek görevleri hazırlamadayız."

 

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