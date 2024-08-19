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Tesla ilan açtı: Saati 48 dolara çalışan arıyor

Tesla açtığı ilanda, insansı robotu Optimus için saati 48 dolara çalışan Veri Toplama Operatörü aradıklarını duyurdu.

Haber Merkezi
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Tesla ilan açtı: Saati 48 dolara çalışan arıyor
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Tesla, uzun saatler hareket yakalama kıfayeti giymek zorunda olacak yeni çalışanlar arıyor. Bu pozisyon için saatte 48 dolara kadar ödeme yapacak.

LinkedIn'in verilerine göre Tesla, geçen yıl boyunca insansı robotu Optimus'u eğitmek için hareket yakalama kıyafetleri kullanan onlarca çalışanı işe aldı.

Haziran ayında Tesla, fabrikalarından birinde iki Optimus robotunu çalıştırmaya başladı. Şimdi ise şirket, robotların gelişimi sırasında onlarla birlikte çalışacak çalışanlar işe alıyor.
Tesla iş ilanında Optimus'u eğitmek için şartları sıraladı

Business Insider'ın haberine göre, "Veri Toplama Operatörü" unvanına sahip bu pozisyon, çalışanların hareket yakalama kıyafeti ve sanal gerçeklik gözlüğü takarak test rotalarında yürümelerini ve belirlenen görevleri yerine getirmelerini gerektiriyor. İş tanımına göre, bu görevler günde 7 saatten fazla yürümeyi gerektiriyor.

İstenen işler

Veri toplamanın yanı sıra, çalışanların topladıkları bilgileri analiz etmeleri, bu konuda günlük raporlar yazmaları ve ekipmanları ile yazılımına ilişkin bazı küçük görevlerde de çalışmaları bekleniyor.

Boy kıstası

Ayrıca ilanda belirli boy gereksinimleri var. Kişilerin 170 cm ila 180 cm uzunluğunda olması gerekiyor.

Florida A&M Üniversitesi'nden robotik uzmanı Christian Hubicki, Tesla'nın, belirli kıyafetlere uyan ve robotla benzer boyutlara sahip bireyler aradığını belirtti. Musk, daha önce robotun boyunun yaklaşık 173 cm olacağını söylemişti.

Tesla ayrıca, hareket yakalama kıyafetini ve sanal gerçeklik gözlüğünü uzun süreler boyunca rahatça takabilecek ve bu ekipmanı uzun süre kullanmanın neden olabileceği dezorientasyon ve "VR hastalığı belirtileri" ile başa çıkabilecek birini arıyor.

Çalışanlar tam zamanlı olarak işe alınacak ve maaş aralığı saatlik 25,25 dolar ile 48 dolar arasında değişecek. Mesai saatlerinde vardiyalar ise şöyle: 08:00-16:30, 16:00-00:30 ve 00:00-08:30.

Tesla'nın Optimus sosyal medya hesabı, geçen yıl işin nasıl göründüğünü bir video ile anlatmıştı.

Videoda, hareket yakalama kıyafeti, haptik eldivenler ve sanal gerçeklik gözlüğü takan bir operatörün nesneleri topladığı ve Tesla Optimus botunun sanal versiyonunun aynı hareketleri yaptığı görülüyordu.

 

Uzmanlar, Tesla'nın büyük miktarda veri toplamayı hedeflediğini söylüyor.

Sheffield Üniversitesi'nden robotik uzmanı Jonathan Aitken, "Bu, Otomatik Pilot ile yaptıkları şeyin aynısı," dedi. "Ancak, otomobil filolarından veri toplamak yerine, insanlara fabrikaya veya bir çalışma ortamına gelmeleri ve bu görevleri yerine getirmeleri için ödeme yapıyorlar."

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