X platformuna erişim sorunu! Milyonlarca kullanıcıyı etkiledi

X platformunda, yaklaşık yarım saat önce başlayan ve halen devam eden erişim sorunu, milyonlarca kullanıcıyı etkiledi. Hesap girişleri, akış yenileme ve içerik paylaşımı işlemleri yapılamazken, platformdan resmi bir açıklama yapılmadı. Bu küresel erişim krizi, kullanıcıların sosyal medya deneyimlerini olumsuz yönde etkiliyor.

“Bir şeyler ters gitti, lütfen yeniden yükleyin” uyarısı

Elon Musk'ın 2022 yılından bu yana sahibi olduğu platforma giriş yapabilen kullanıcılar ise “Bir şeyler ters gitti, lütfen yeniden yükleyin” uyarısıyla karşılaştı.

Çevrim içi hizmet kesintilerini takip eden DownDetector verilerine göre, önce 9 binin üzerinde erişim sorunu bildirildi. Kullanıcıların yüzde 68’i mobil uygulamada, yüzde 24’ü web sitesinde, yüzde 7si ise sunucu bağlantısında sorun yaşadığını belirtti.