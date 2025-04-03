GSO Başkanı Ünverdi: TSK için malzeme, yazılım ve ürün tedariki sağlıyoruz

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantep’in TSK vakıf şirketlerine yazılım, malzeme ve ürün tedariği sağladığını belirten Ünverdi, “Gaziantep’in sanayi kültürü ve altyapısıyla savunma sanayinde yer alması için oda olarak çalışmalarımız devam ediyor. Sanayimizin yüksek teknolojiye adapte olmasında da savunma sanayinde yapacağımız çalışmalar büyük önem taşıyor. Sanayimizde yüksek teknolojiye geçiş en büyük isteğimiz ve bunun için de Gaziantep Sanayisinin Teknolojik Dönüşüm Hamlesini başlattık.2019 yılında odamızda düzenlediğimiz “Savunma Sanayi Buluşması Gaziantep” programı savunma sanayi başkanımızın katılımları ile gerçekleştirdik ve bu toplantı Gaziantep için savunma sanayisine yönelik üretim yapma hedefleri noktasında adeta bir milat oldu. O günden buyana sürdürmüş olduğumuz çalışmalar neticesinde önemli mesafeler katettik” dedi.



“GSO olarak vakıf şirketleri ile güçlü bağlar kurduk”



Gaziantepli firmaların savunma sanayisine üretim yapması, tedarikçi olabilmesi, alt sistem ve sistemler yapılabilmesi için savunma sanayine yönelik üretim yapan vakıf şirketleri ile güçlü bağlar kurduklarını belirten Ünverdi, “Firmalarımızla savunma sanayine tedarik yapan üreticilerin temsilcilerini bir araya getirerek tedarik günleri düzenliyoruz. Bu görüşmeler neticesinde, firmalarımız TSK Vakıf Şirketlerine yazılım, malzeme ve ürün tedariği konularında üretim yapmaya başlamıştır. Gaziantep halihazırda savunma sanayi sektörüne yönelik, sistemlere ait aksam ve parçalar, elektronik kartlar üretmekte, yazılımla destek vermektedir. İleriki dönemlerde yatırımlarla sistemler yapma hedefimiz bulunmaktadır” şeklinde konuştu.



AFGM’ye Gaziantep’ten 24 firma tedarik sağlıyor



Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde üretimlerini sürdüren firmaların savunma sanayide dikkat çeken çalışmalar yaptığını söyleyen Ünverdi, “Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) iş birliğinde, onaylı tedarikçi belgesi bilgilendirme programları düzenledik ve onaylı tedarikçi firma sayımızı artırdık. Halihazırda Gaziantep’ten AFGM’ye onaylı tedarikçi firma sayımız 24.

2020 yılından itibaren firmalarımızın EYDEP’e kayıt olmaları için odamız tarafından 45 firmamızın başvuru yapması sağlanmış olup, 12 firmamızın değerlendirilmesi yapılmış EYDEP kapsamında yetenekleri belirlenmiş ve firmalarımız belirlenen konularda destek alındı. Öte yandan SAHA İstanbul ile Odamız arasında “Gaziantep savunma sanayi geliştirme işbirliği protokolü” imzaladık. İstanbul ve Ankara’nın ardından SAHA MBA programını Gaziantep’te bu illerimizle birlikte eş zamanlı olarak şehrimizde iki defa düzenledik.

Gaziantep Sanayisinin Teknolojik Dönüşümü Projesi kapsamında, STM Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş, Gaziantep Sanayi Odası, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğinde hazırlanan Makine Metal Sanayi Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı Tanım Toplantısını gerçekleştirdik. Buna mukabil, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., “Gaziantep Makine ve Metal Sanayinin Dönüşümü Kapsamında Yerinde Analiz Çalışması ve Strateji Belgesi Hazırlanması Projesi”ni başarıyla tamamladı. 30 firma ile yapılan saha çalışmalarının ardından, sektörün gelişebilmesi adına yol haritası ve strateji belgesi hazırlandı” ifadelerini kullandı.



“Gaziantep savunma sanayide söz sahibi bir kent haline gelecek”



Gaziantep’in imalat sanayisi, kapasitesi, istihdam gücü, ihracat potansiyeli, müteşebbis yatırımcısı, kalifiye eleman yapısı, geçmişten gelen tecrübe birikimi ve ülke ekonomisine katkısı ile bulunduğu bölgenin en dinamik sanayi gücüne sahip olduğunu belirten Ünverdi, kentte tekstil, kimya, plastik, gıda, makine-metal, ayakkabı ve deri ürünlerinin ana sektörler olduğunu söyledi. Ünverdi,

Gaziantepli sanayicilerin 160 alanda binlerce çeşit üretimle ve sanayi altyapısıyla savunma sanayide de ilerlemek için hazır olduğunu vurgulayarak, “Gaziantep gibi sanayisi gelişmiş illerde, savunma sanayisine Türk Silahlı Kuvvetleri Vakıf Şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlar, bu bölgelerde teknolojiye geçişi sağlayacak ve ülkemizin topyekün teknolojiyle buluşmasını sağlayacaktır. Şartlar ağır ve zor ama güçlü beşeri sermayemiz ve kazanımlarımızla, Kalkınma Yolu Projesi gibi önümüze gelen fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek tarihten gelen misyonumuzla sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda çok büyük bir şahlanışı birlikte gerçekleştirebileceğimize inanıyorum” dedi.

