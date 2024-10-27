Tesla’nın ardından bir müjde de Togg’dan: Cumhuriyet Bayramı'na Özel 101 kWs Şarj Hediye

Elektrikli otomobil üreticileri Togg ve Tesla, her yıl özel günlerde ücretsiz şarj desteği sunuyor. Cumhuriyetin 101. yılında Tesla sahipleri ücretsiz şarj desteğinden faydalanırken, Togg kullanıcıları için de bir müjde geldi.

Togg, Türkiye genelindeki 81 ilde yer alan 719 DC ve 268 AC şarj istasyonunda, Cumhuriyet Bayramı'na özel bir etkinlik düzenliyor.

29 Ekim günü, T10X kullanıcıları için 101 kWs’lik şarj hediyesi sunulacak. Bu hediye kullanıcıların Trugo hesaplarına 29 Ekim sabahı saat 00:00’da tanımlanacak ve aynı gün saat 23:59’a kadar geçerli olacak.

Togg'un bu hediyesi, yerli elektrikli araç kullanıcılarına önemli bir fırsat sunarken Cumhuriyet Bayramı'nda sürdürülebilir ulaşım çözümlerine destek vermeye de devam ediyor.

RESMİ HESAPTAN DUYURULDU

29 Ekim’deki ücretsiz şarj desteğine ilişkin Togg, resmi X hesabından duyuru yaptı. Yerli otomobil için yapılan paylaşımda şu açıklamalar yer aldı:

“Türkiye’nin 81 ilindeki 719 DC, 268 AC istasyonumuzda 29 Ekim günü, Cumhuriyetimizin 101.yılına özel 101kWs şarj hediyesi T10X kullanıcılarını bekliyor. 🔋

Yalnızca Togg T10X kullanıcılarına özel şarj hediyesi bakiyesi, 29 Ekim 00:00'da kullanıcılarımızın Trugo hesabına tanımlanacak ve 23.59'a kadar geçerli olacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!”